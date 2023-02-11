Заради усього людства Росію слід розібрати на окремі вільні країни, - Данілов
Майбутнє людської цивілізації безпосередньо залежить від того, чи вийде демонтувати Російську Федерацію. Замість неї має постати низка національних держав
З таким закликом до міжнародної спільноти й насамперед до США та Європи виступив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Про це мовиться у його авторській колонці під назвою "Внутрішня деколонізація Росії – подія, невідворотність якої має прийняти світ", оприлюдненій 11 лютого 2023 року "Українською правдою".
"Тільки після завершення повного циклу спочатку зовнішньої, а потім внутрішньої деколонізації, формування ряду незалежних територіальних утворень Росія перестане бути загрозою людству. Подія нетривіальна і безпрецедентна за своїм масштабом і характером, але цього не потрібно боятися. Якщо заради безпеки людства необхідно створити прецедент, він має бути створений. Якщо потрібно знайти нові нестандартні підходи й інструменти, це буде зроблено", - пояснює свій підхід Данілов.
Інакше, як він стверджує, після української перемоги мине певний час і "Росія знову повернеться у старе криваве стійло", розпочавши чергову криваву агресію проти сусідів, як це постійно трапляється в її історії.
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Дефрагментацію Росії секретар РНБО вважає цілком реальною. Для цього, на його думку, слід всебічно підтримувати національно-визвольні рухи всередині нинішньої РФ.
"Це має бути комплексна, продумана робота, яка включатиме низку тематичних треків", - наголошує Данілов.
Йдеться про такі кроки:
"Опрацювання можливих сценаріїв внутрішньої деструкції РФ;
проведення консультацій та розробка планів з мінімізації ризиків неконтрольованого розповсюдження ядерної, біологічної, хімічної та іншої зброї масового ураження;
розробка політичної стратегії взаємодії з новими політичними територіальними утвореннями;
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економічна модель взаємодії з урахуванням потенціалу та можливостей потенційних нових торговельних суб’єктів;
налагодження контактів та підготовка керівних кадрів для національних та регіональних республік;
розвиток мережі підтримки громадянського суспільства;
створення та популяризація медіаресурсів для підтримки антиколоніальних рухів всередині РФ;
відпрацювання системи люстрації, розшуку та видачі українським та міжнародним правоохоронним структурам військових злочинців, державних зрадників і колаборантів;
впровадження механізму відшкодування Україні з боку колишньої Росії, завданих війною збитків".
"Усі ці питання зовсім не з розряду теоретичних, а такі, що набудуть актуальності в найближчій перспективі, як би неможливо це зараз не звучало", - підсумовує Олексій Данілов.
- Нагадаємо, американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа 2023 року, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю та далекобійні ракети.
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