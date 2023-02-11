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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Заради усього людства Росію слід розібрати на окремі вільні країни, - Данілов

Заради усього людства Росію слід розібрати на окремі вільні країни, - Данілов

11 лютого, 2023 субота
20:28
війна з Росією Олексій Данілов

Майбутнє людської цивілізації безпосередньо залежить від того, чи вийде демонтувати Російську Федерацію. Замість неї має постати низка національних держав

З таким закликом до міжнародної спільноти й насамперед до США та Європи виступив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Про це мовиться у його авторській колонці під назвою "Внутрішня деколонізація Росії – подія, невідворотність якої має прийняти світ", оприлюдненій 11 лютого 2023 року "Українською правдою".

"Тільки після завершення повного циклу спочатку зовнішньої, а потім внутрішньої деколонізації, формування ряду незалежних територіальних утворень Росія перестане бути загрозою людству. Подія нетривіальна і безпрецедентна за своїм масштабом і характером, але цього не потрібно боятися. Якщо заради безпеки людства необхідно створити прецедент, він має бути створений. Якщо потрібно знайти нові нестандартні підходи й інструменти, це буде зроблено", - пояснює свій підхід Данілов.

Інакше, як він стверджує, після української перемоги мине певний час і "Росія знову повернеться у старе криваве стійло", розпочавши чергову криваву агресію проти сусідів, як це постійно трапляється в її історії.

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Дефрагментацію Росії секретар РНБО вважає цілком реальною. Для цього, на його думку, слід всебічно підтримувати національно-визвольні рухи всередині нинішньої РФ.

"Це має бути комплексна, продумана робота, яка включатиме низку тематичних треків", - наголошує Данілов.

Йдеться про такі кроки:

"Опрацювання можливих сценаріїв внутрішньої деструкції РФ;

проведення консультацій та розробка планів з мінімізації ризиків неконтрольованого розповсюдження ядерної, біологічної, хімічної та іншої зброї масового ураження;

розробка політичної стратегії взаємодії з новими політичними територіальними утвореннями;

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економічна модель взаємодії з урахуванням потенціалу та можливостей потенційних нових торговельних суб’єктів;

налагодження контактів та підготовка керівних кадрів для національних та регіональних республік;

розвиток мережі підтримки громадянського суспільства;

створення та популяризація медіаресурсів для підтримки антиколоніальних рухів всередині РФ;

відпрацювання системи люстрації, розшуку та видачі українським та міжнародним правоохоронним структурам військових злочинців, державних зрадників і колаборантів;

впровадження механізму відшкодування Україні з боку колишньої Росії, завданих війною збитків".

"Усі ці питання зовсім не з розряду теоретичних, а такі, що набудуть актуальності в найближчій перспективі, як би неможливо це зараз не звучало", - підсумовує Олексій Данілов.

Росія
РНБО
Олексій Данілов
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