Про це Ходжес заявив у інтерв'ю NV.

"Україна планує визволити Крим, і я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця літа, при умові, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібне і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", - сказав Ходжес.

Він наголосив, що окупований півострів є вирішальною для України територію у війні з Росією.

"Українське командування робить дуже гарну роботу, я взагалі захоплений тим, як вони ведуть цю військову кампанію, який їх підхід ґрунтовний та професійний. Як вони нарощують ресурси, як не дають опонентові можливості піти хоч десь на суттєвий прорив, а також як нарощують ресурси для весняної воєнної кампанії, тому що для вас важливий Крим. Крим — вирішальна територія для вас", - підкреслив колишній командувач військ США у Європі.

2 січня Бен Ходжес заявив, що Україна може повернути окупований Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження західних санкцій проти Росії.

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