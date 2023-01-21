Генерал США Ходжес назвав ключову умову звільнення Криму влітку 2023 року
Американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю та далекобійні ракети
Про це Ходжес заявив у інтерв'ю NV.
"Україна планує визволити Крим, і я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця літа, при умові, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібне і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", - сказав Ходжес.
Він наголосив, що окупований півострів є вирішальною для України територію у війні з Росією.
"Українське командування робить дуже гарну роботу, я взагалі захоплений тим, як вони ведуть цю військову кампанію, який їх підхід ґрунтовний та професійний. Як вони нарощують ресурси, як не дають опонентові можливості піти хоч десь на суттєвий прорив, а також як нарощують ресурси для весняної воєнної кампанії, тому що для вас важливий Крим. Крим — вирішальна територія для вас", - підкреслив колишній командувач військ США у Європі.
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2 січня Бен Ходжес заявив, що Україна може повернути окупований Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження західних санкцій проти Росії.
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