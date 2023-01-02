Україна може повернути Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження санкцій, – американський генерал
Україна може повернути окупований Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження західних санкцій проти Росії
Про це у Twitter написав колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.
"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції", - зазначив він.
При цьому генерал переконаний, що Україна може звільнити Крим і раніше, якщо Захід надасть їй високоточну далекобійну зброю.
- 17 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Україна готова воювати за окупований росіянами Крим.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40
Купівля 40Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 41.64Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе