Два українські ЗВО потрапили до світового рейтингу університетів за можливостями працевлаштування випускників
Міжнародне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds оприлюднило рейтинг найкращих університетів світу за можливостями працевлаштування випускників
Про це повідомила пресслужба МОН.
QS Graduate Employability Rankings 2022 – це перелік найкращих вишів світу для студентів, орієнтованих на побудову кар'єри.
До рейтингу увійшли КНУ імені Тараса Шевченка, який посів позицію в діапазоні 301-500, та НТУУ
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", який вперше увійшов до рейтингу і отримав позицію в діапазоні 501+.
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