Два українські ЗВО потрапили до світового рейтингу університетів за можливостями працевлаштування випускників

Про це повідомила пресслужба МОН.

QS Graduate Employability Rankings 2022 – це перелік найкращих вишів світу для студентів, орієнтованих на побудову кар'єри.

До рейтингу увійшли КНУ імені Тараса Шевченка, який посів позицію в діапазоні 301-500, та НТУУ

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", який вперше увійшов до рейтингу і отримав позицію в діапазоні 501+.