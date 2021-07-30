Два українських літаки прибули до Туреччини для гасіння пожеж
Українські літаки прибули до Туреччини для гасіння лісових пожеж
Про це повідомляється на сайті ДСНС.
"Для допомоги турецьким вогнеборцям Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії... О 15:08 літаки вилетіли з м. Одеса та о 17:53 здійснили посадку в аеропорту "Газіпаша Аланія", - йдеться у повідомленні.
Два пожежні літаки ДСНС України вилетіли до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж, що виникли 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) та поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.
Наразі загальна площа пожеж складає понад 1 тис. 500 га. Внаслідок пожеж 4 особи загинуло та 183 особи постраждало, з них 58 осіб госпіталізовано, пошкоджено понад 100 приватних будинків та споруд. Рятувальними службами взято під контроль 36 осередків лісових пожеж, продовжується гасіння 20 осередків.
Всього до гасіння пожеж, що ускладнюється сильним вітром та спекотною погодою, станом на 30 липня залучено понад 4 тис. осіб, 457 од. техніки та 35 повітряних суден.
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