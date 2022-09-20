Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Очевидно, що в Росії є два табори, дві башти Кремля, які як завжди борються за владу. Одна сторона, так звані яструби, хочуть посилення військового елементу, аби більше давити на Україну та світ, погрожуючи ядерною зброєю. А інша сторона розуміє, що все йде не так, тому треба якимось чином "відпетляти", навіть аж до того, щоб змінити керівництво країни, потім взяти тайм-аут та думати, що далі з цим робити", - прокоментував політолог.



Віктор Шлінчак зазначив, що зараз ніхто не розуміє, що відбувається у самому Кремлі, тому є лише здогадки того, яка там відбувається боротьба між групами впливу.



"Судячи з інформаційного поля, перемагають поки що яструби, тому що сильніше чути заклики про необхідність направити ядерні боєголовки не тільки на Україну, але вже і на Велику Британію. Це все від безсилля та від розуміння, що військова компонента програна, але все одно вони вдаються до своєї улюбленої гри, шантажу. Виходячи з того, що відбувається зараз у Кремлі, ми можемо через 3-4 дні або через тиждень судити, яка з цих груп взяла верх", - пояснив Шлінчак.

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