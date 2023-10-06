Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Дві машини повністю знищені: естонські волонтери потрапили під обстріл у Харкові

Дві машини повністю знищені: естонські волонтери потрапили під обстріл у Харкові

6 жовтня, 2023 п'ятниця
22:52
Війна з Росією на фото знищений унаслідок ракетного удару автомобіль волонтерів у Харкові, 6 жовтня 2023

Спільний конвой некомерційних організацій "Вільна Україна" (Vaba Ukraina) та "Допомога Україні" (Ukraina Abi) потрапив у Харкові під російський ракетний удар у п'ятницю, 6 жовтня

Про це повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія (ERR).

На щастя, естонські волонтери не постраждали, проте внаслідок обстрілу серйозно пошкоджені їхні транспортні засоби.

"Сьогодні вранці наш спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар. За словами хлопців, "Іскандер" упав за метрів 20 від них. Усі транспортні засоби були знищені, на щастя, хлопці дивом залишилися живими та здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру потреби разом із нашими партнерами зі співробітництва в Україні", – повідомила організація "Вільна Україна" у соцмережі X (колишній твіттер).

Представник Ukraina Abi Леннарт Бергстрьом в інтерв'ю "Актуальній камері" (ETV) розповів подробиці. Він зазначив, що команда приїхала до Харкова напередодні ввечері. Вранці планували їхати в бік Києва. Бергстрьом прокинувся раніше за інших, щоб поїхати ще по одного члена команди в інший район міста. Його колеги спали у квартирі. Він поклав свої речі в автобус і вирішив взяти іншу машину, щоб заїхати по друга. Через кілька хвилин після виїду за десять метрів від автобуса прилетіла ракета "Іскандер".

Бергстрьом підтвердив, що члени команди отримали легкі пошкодження та вже повернулися до роботи.

"Члени команди отримали легкі травми – рани від скла, невеликий струс. У квартирі були розкидані меблі, розбите скло. Один із членів команди був зі "Вільної України", решта - з "Допомоги Україні". Вони знову в строю. Ми вже в дорозі назад, продовжуємо нашу роботу", – сказав він.

"Вільна Україна" створена у 2014 році у порядку приватної ініціативи благодійна організація, метою якої є підтримка України у боротьбі з російською агресією. Основна місія "Допомоги України" – підтримка Збройних сил України позашляховиками та тактичним спорядженням.

  • Зранку 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків, унаслідок чого 2 людини загинуло, а 30 - отримали поранення
  • Під ворожий обстріл потрапила знімальна група португальського телеканалу RTP. Журналісти не постраждали, проте знищена автівка
Читайте також:
Олексій Арестович
5 жовтня, 2023 четвер
Політична кар'єра Арестовича має потужне прикриття, - нардепка Совсун
Олексій Арестович
4 жовтня, 2023 середа
Операція "прикриття": нардеп Дунда натякнув на кого працює Арестович
Map. Бахмут_0310
5 жовтня, 2023 четвер
Знищили 72-гу бригаду РФ, зітремо в пил і інші: комбат 3-ї ОШБр про перспективи просування під Бахмутом
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.69
    Продаж 40.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
6 жовтня
23:37
У Білорусі організували зустріч дипломатів низки країн з депортованими українськими дітьми
23:31
Ексклюзив
"Обидві сторони конфлікту вийшли на плато активності": військовий експерт Грабський про ситуацію на фронті
23:30
Севастополь
У Севастополі вдруге за вечір пролунала повітряна тривога, перекрито рух Кримським мостом
22:47
Михайло Фрідман
Суд арештував активи Фрідмана, Авена й Косогова в Україні на 17 млрд грн
22:44
Огляд
Кадр з фільму "Міста та їхні герої"
Трансформери людей, яких створила війна. Рецензія
22:15
вантажівка
Сім неробочих МіГів на запчастини, вагони, вантажівки, танкер: Україна вилучить понад 800 одиниць рухомого майна РФ
21:51
ЗСУ продовжують штурми на Бахмутському напрямку й виснажують ворогів на всій лінії фронту, – Генштаб
21:51
фейк
Лукашенко заявив, що "конфлікт" в Україні запланували наперед: ЦПД оприлюднив добірку фейків від РФ за 6 жовтня
21:39
США китай санкції
Підтримували військову та оборонно-промислову базу РФ: США запровадили санкції проти 42 китайських компаній
21:36
Нідерланди_ прапор
На інвестиції, відновлення та реформи: Нідерланди виділять Україні 102 млн євро
21:35
Ексклюзив
Ігор Коломойський, суд
Позбавлення Коломойського громадянства України значно ускладнить його передачу США, - політолог Цибулько
21:08
У Косово прибули 200 британських солдатів для посилення миротворчої місії НАТО
21:01
Мая Санду
ПВК Вагнера на чолі з Пригожиним причетна до спроби повалення чинної влади Молдови, - президентка Санду
20:55
Вадим Гутцайт
Гутцайт закликав МОК вжити санкції щодо олімпійського комітету РФ за визнання ним "організацій" з ТОТ України
20:51
Ексклюзив
радбез ООН
Нардеп Гончаренко пояснив, чому Росію не виженуть з ООН та Радбезу
20:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чорноморський флот РФ покидає Крим. Окупанти накопичують сили для наступу на Лимано-Купʼянському напрямку. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:18
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на фронті та захист енергосистеми
20:00
ЧВК Вагнер
Китайська фірма продала ПВК Вагнера супутники для розвідки
20:00
Огляд
Міста та їхні герої
Коли життя стає фільмом: що подивитися на вихідних
19:46
Нікополь, російський обстріл, вибух
Росіяни вдарили по Нікополю дронами та артилерією: поранено жінку
19:43
Динамо
Полісся обіграло Динамо у матчі Прем'єр-ліги з рахунком 3:2
19:07
Оновлено
РФ вдарила по цивільних об'єктах Харкова: 2 людини загинуло, 30 - поранено
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 590 дня війни: 303 млрд грн на оборону України та успіхи ЗСУ у контрнаступі
18:46
Оновлено
РФ обстріляла кафе на Харківщині: кількість жертв зросла до 52
18:34
суд, суддя
Коригував удар по ринку "Барабашово" у Харкові: місцевого інформатора РФ засудили до 12 років ув'язнення
18:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:22
ЗСУ
На Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіх, на Лимано-Куп'янському окупанти активізували бойові дії, - Євлаш
18:04
Мінекономіки
Позитивні тенденції демонструють майже всі сектори: Мінекономіки прогнозує зростання ВВП до 5%
18:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Україна на волосині. Чи дадуть США грошей на війну?
18:03
Інтерв’ю
Тетяна та Макс Кідруки, засновники видавництва "Бородатий Тамарин"
Як Макс Кідрук та Тетяна Кідрук відкрили видавництво під час війни. Велика розмова “Еспресо”
18:00
Австрія
Австрія викликала посла Росії через обстріл Грози
17:52
Ексклюзив
долар євро гривня валюта обмін
Яким буде курс гривні на початку грудня: прогноз керуючого партнера Бюро інвестпрограм
17:52
Оновлено
Росіяни двічі обстріляли селище Шевченкове на Харківщині: двоє поранених
17:34
Оновлено
кримінал, Олександр Куницький, Верховна Рада ,Слуга Народу
У Києві нардепи-"слуги" Куницький та Дмитрук побили чоловіка, їхні дії розслідуватимуть як кримінал
17:29
Денис Шмигаль
На подолання наслідків підриву Каховської ГЕС уряд додатково виділив 335 млн грн
17:27
безробіття
В Україні виник дефіцит робочої сили через еміграцію та мобілізацію
17:24
безпілотник Autel EVO MAX 4T
"Армія дронів": військові отримали майже 2 тис. безпілотників із ШІ
17:09
Знімав для РФ постановочне інтерв’ю про мобілізацію в Одесі: колаборанта засуджено до 7 років ув'язнення
16:54
Rheinmetall
Rheinmetall отримав від бундесверу велике замовлення на боєприпаси для України: подробиці
16:54
Ігор Коломойський
Суд залишив чинним запобіжний захід Коломойському
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV