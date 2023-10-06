Дві машини повністю знищені: естонські волонтери потрапили під обстріл у Харкові

Про це повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія (ERR).

На щастя, естонські волонтери не постраждали, проте внаслідок обстрілу серйозно пошкоджені їхні транспортні засоби.

"Сьогодні вранці наш спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар. За словами хлопців, "Іскандер" упав за метрів 20 від них. Усі транспортні засоби були знищені, на щастя, хлопці дивом залишилися живими та здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру потреби разом із нашими партнерами зі співробітництва в Україні", – повідомила організація "Вільна Україна" у соцмережі X (колишній твіттер).

Представник Ukraina Abi Леннарт Бергстрьом в інтерв'ю "Актуальній камері" (ETV) розповів подробиці. Він зазначив, що команда приїхала до Харкова напередодні ввечері. Вранці планували їхати в бік Києва. Бергстрьом прокинувся раніше за інших, щоб поїхати ще по одного члена команди в інший район міста. Його колеги спали у квартирі. Він поклав свої речі в автобус і вирішив взяти іншу машину, щоб заїхати по друга. Через кілька хвилин після виїду за десять метрів від автобуса прилетіла ракета "Іскандер".

Бергстрьом підтвердив, що члени команди отримали легкі пошкодження та вже повернулися до роботи.

"Члени команди отримали легкі травми – рани від скла, невеликий струс. У квартирі були розкидані меблі, розбите скло. Один із членів команди був зі "Вільної України", решта - з "Допомоги Україні". Вони знову в строю. Ми вже в дорозі назад, продовжуємо нашу роботу", – сказав він.

"Вільна Україна" створена у 2014 році у порядку приватної ініціативи благодійна організація, метою якої є підтримка України у боротьбі з російською агресією. Основна місія "Допомоги України" – підтримка Збройних сил України позашляховиками та тактичним спорядженням.