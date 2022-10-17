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Дві третини українців потерпають від втоми, 40% відчувають психологічне напруження, - дослідження

17 жовтня, 2022 понедiлок
20:01
Суспільство україна українці

У вісімнадцятому загальнонаціональному опитуванні "Психологічні маркери війни", яке проводилося 8-9 жовтня, оприлюднено результати рівня життєстійкості та психологічного виснаження населення

Про це повідомили на сайті соціологічної групи "Рейтинг".

Стало відомо, що рівень життєстійкості українців на 8 місяці війни - хороший (3.9 з 5). Складові цього показника: психологічна стійкість (3.9) та підтримка фізичного здоров’я (3.7) – не зазнали суттєвих змін, порівняно з червнем. 

"Найбільше сьогодні українці потерпають від втоми (лише 34% її не відчувають) та нестачі повноцінного сну (лише 47% мають повноцінний сон). Такі реакції організму є природніми для стресу і при цьому достатньо виснажливими. Попри це інші емоційні та моральні показники громадян у кращому стані", - йдеться в дослідженні.  

Також повідомляється, що з квітня спостерігається зниження показників нормального харчування, проте водночас зростають показники повноцінного сну.

 Жінки мають нижчий рівень життєстійкості, ніж чоловіки, відносно нижчий рівень життєстійкості фіксується у наймолодшого та найстаршого поколінь.

Окрім цього додається, що динаміка індексу життєстійкості дещо покращилася. В українців, попри восьмий місяць війни, вистачає фізичних та моральних сил жити у складних умовах, працювати, допомагати, воювати. 

Рівень психологічного виснаження за період з березня по жовтень 2022, показує, що зміни у повсякденній оцінці власного емоційного напруження надалі незначні.

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"Пік напруження спостерігався на початку квітня 2022 року (3.5), у червні спостерігалося поступове зниження рівня стресового стану (3.3), у жовтні – фіксацію на тому ж рівні (3.3)", - йдеться у дослідженні.

У спокійному та дуже спокійному стані знаходяться 24% українців. У напруженому та дуже напруженому – 40% - це відносно невисокий показник для воєнного часу.

Індекс психологічного виснаження все ще є достатньо помірним (2.0) і надалі утримується шляхом відносно вищого рівня недовіри до інших (2,7) та сумного настрою (2.6). 

"Найбільше виснаженими почуваються респонденти наймолодшого та найстаршого віку, жінки, мешканці зі сходу та заходу  країни, ті, хто не працює або на пенсії, змінили своє місце проживання, а також ті, хто мають родичів на війні", - йдеться у дописі.

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Україна
війна з Росією
Здоров'я
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