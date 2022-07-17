ЕМДР терапевтка назвала типи реакцій на стрес при посттравматичному розладі
Посттравматичну симптоматику треба вміти правильно й вчасно визначити за типами реакцій, кажуть психотерапевти
Як це робити розповіла травматерапевтка, ЕМДР терапевтка, координаторка кризової психологічної служби міста Львова Оксана Наконечна в ексклюзивному інтерв'ю для Еспресо.
Як зазначила Наконечна, важливо визначити, коли сталася травматична подія, щоб можна було правильно надати людині допомогу.
"Якщо це недавня подія - то це гостра стресова реакція, до тижня часу. Потім гострий стресовий розлад, до місяця. І після місяця вже можна ставити діагноз - ПТСР", - зауважила вона.
Також терапевтка наголосила, що людина може й не мати ніяких симптомів протягом певного часу. Це все дуже індивідуально.
За словами спеціалістки, в Україні навчилися діагностувати посттравматичний стресовий розлад, однак інші посттравматичні стани часто плутають з депресією.
“ПТСР в нас вже діагностують і є певні критерії, що вже більш-менш зрозуміло. А от інші стани посттравматичні часто трактуються, як депресія й не береться до уваги те, що людина пережила. Тоді фактично травмотерапевти чи психотерапевти бачать якість незрозумілі симптоми, особливо психосоматичні”, - говорить вона.
Для правильного визначення діагнозу спеціалісти з'ясовують, що сталося з людиною за останні кілька років.
"Ми вдягаємо так звані "травмоокуляри" і досліджуємо, що з людиною відбулося за останні 2 чи 5 років. Чи останні півроку, якщо ми говоримо про ті події, в яких зараз живемо. І тут все свіже ще", - зазначає Наконечна.
Також травматерапевтка переконує, що реакція на стрес при ПТСР - це не завжди тільки депресія.
“Це дуже широкий спектр. Якби це було щось одне - було би простіше діагностувати. Спектр досить широкий. Дуже часто - це емоційна нестабільність. Дратівливість. Вибухи агресії. Може бути депресивний стан. Може бути апатія. Можуть бути якісь соматичні захворювання. Можуть бути якісь тілесні відчуття, які важко пояснити”, - зауважила Оксана Наконечна.
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