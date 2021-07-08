Двох експрезидентів Киргизстану оголосили у розшук
Перші два президенти Киргизстану Аскар Акаєв і Курманбек Бакієв оголошені в міжнародний розшук у справі про роботу родовища золота Кумтор
Про це заявив голова Державного комітету національної безпеки Камчибек Ташиєв, повідомляє 24kg
Акаєва підозрюють у зловживанні посадовим становищем при укладанні угоди з компанією “Камеко”.
Ця компанія розробляла родовище і, як пишуть ЗМІ, стояла біля витоків угоди, після якої Киргизстан “фактично втратив контроль над Кумтором”.
У чому підозрюють Бакієва, не уточнюється.
Акаєва усунули з посади президента під час “Тюльпанової революції” в 2005 році, він втік до РФ.
Бакієва усунули від влади після протестів у 2010 році, він виїхав до Білорусі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.44
- Актуальне
- Важливе