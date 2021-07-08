Двох експрезидентів Киргизстану оголосили у розшук

Про це заявив голова Державного комітету національної безпеки Камчибек Ташиєв, повідомляє 24kg

Акаєва підозрюють у зловживанні посадовим становищем при укладанні угоди з компанією “Камеко”.

Ця компанія розробляла родовище і, як пишуть ЗМІ, стояла біля витоків угоди, після якої Киргизстан “фактично втратив контроль над Кумтором”.

У чому підозрюють Бакієва, не уточнюється.



Акаєва усунули з посади президента під час “Тюльпанової революції” в 2005 році, він втік до РФ.

Бакієва усунули від влади після протестів у 2010 році, він виїхав до Білорусі.