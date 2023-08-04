Двох моряків ВМС США звинуватили у шпигунстві на користь Китаю

Про це повідомило видання BBC.

Зазначається, що 22-річного Джинчао Вея звинувачують у змові з метою передачі інформації про національну оборону китайському агенту, а Веньхен Чжао, 26 років, був заарештований за звинуваченням в отриманні грошей за секретні фото і відеоматеріали.

Невідомо, чи зв'язувався з ними той самий китайський агент, якого звинувачують у змові.

Додається, що обидва чоловіки були заарештовані в середу в Каліфорнії, Вей прямував на роботу на військово-морську базу Сан-Дієго. Прокурори оголосили звинувачення під час пресконференція в Сан-Дієго. Вони заявили, що Вей, який служив помічником машиніста на десантному кораблі ВМС США "Ессекс", мав допуск до секретної інформації про корабель і мав доступ до секретної інформації про нього.

Як стверджується, до нього звернувся китайський агент у лютому 2022 року, коли він проходив процес отримання громадянства США.

Агент заплатив чоловіку, який також відомий під ім'ям Патрік Вей, тисячі доларів за фотографії, відео, технічні інструкції та креслення корабля, йдеться в обвинувальному висновку.

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Представники міністерства юстиції заявили, що Вей також надав агенту дані про морських піхотинців США, які перебували на морських навчаннях.

"Коли солдат або моряк обирає гроші, а не країну, і передає інформацію про національну оборону, що є актом зради, ми повинні бути готові діяти", - заявив прокурор США Ренді Гроссман.

Китай поки що заперечує будь-яку інформацію про ймовірну діяльність.

Інший обвинувачений, Чжао, який також відомий під ім'ям Томас Чжао, працював на військово-морській базі в окрузі Вентура поблизу Лос-Анджелеса. У 2021 році до нього нібито звернувся китайський агент, який представився дослідником, що шукав інформацію для прийняття інвестиційних рішень.

За словами влади, агент заплатив Чжао майже 15 000 доларів (11 800 фунтів стерлінгів) за фотографії та відео, а також схеми й креслення радіолокаційної системи, розташованої на американській військовій базі на Окінаві, Японія.

У разі визнання винним Вею загрожує від 20 років до довічного ув'язнення, а Чжао - максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Обом чоловікам були висунуті звинувачення в різних справах.