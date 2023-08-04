Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Двох моряків ВМС США звинуватили у шпигунстві на користь Китаю

Двох моряків ВМС США звинуватили у шпигунстві на користь Китаю

4 серпня, 2023 п'ятниця
11:14
Світ ВМС США

Двох моряків ВМС США в Каліфорнії заарештували за звинуваченням у передачі секретної військової інформації Китаю

Про це повідомило видання BBC.

Зазначається, що 22-річного Джинчао Вея звинувачують у змові з метою передачі інформації про національну оборону китайському агенту, а Веньхен Чжао, 26 років, був заарештований за звинуваченням в отриманні грошей за секретні фото і відеоматеріали.

Невідомо, чи зв'язувався з ними той самий китайський агент, якого звинувачують у змові.

Додається, що обидва чоловіки були заарештовані в середу в Каліфорнії, Вей прямував на роботу на військово-морську базу Сан-Дієго. Прокурори оголосили звинувачення під час пресконференція в Сан-Дієго. Вони заявили, що Вей, який служив помічником машиніста на десантному кораблі ВМС США "Ессекс", мав допуск до секретної інформації про корабель і мав доступ до секретної інформації про нього.

Як стверджується, до нього звернувся китайський агент у лютому 2022 року, коли він проходив процес отримання громадянства США.

Агент заплатив чоловіку, який також відомий під ім'ям Патрік Вей, тисячі доларів за фотографії, відео, технічні інструкції та креслення корабля, йдеться в обвинувальному висновку.

Читайте також: США принесли в жертву рішучу позицію щодо України в НАТО, аби не зламати нейтралітет Китаю, - експерт-міжнародник Краєв

Представники міністерства юстиції заявили, що Вей також надав агенту дані про морських піхотинців США, які перебували на морських навчаннях.

"Коли солдат або моряк обирає гроші, а не країну, і передає інформацію про національну оборону, що є актом зради, ми повинні бути готові діяти", - заявив прокурор США Ренді Гроссман.

Китай поки що заперечує будь-яку інформацію про ймовірну діяльність.

Інший обвинувачений, Чжао, який також відомий під ім'ям Томас Чжао, працював на військово-морській базі в окрузі Вентура поблизу Лос-Анджелеса. У 2021 році до нього нібито звернувся китайський агент, який представився дослідником, що шукав інформацію для прийняття інвестиційних рішень.

За словами влади, агент заплатив Чжао майже 15 000 доларів (11 800 фунтів стерлінгів) за фотографії та відео, а також схеми й креслення радіолокаційної системи, розташованої на американській військовій базі на Окінаві, Японія.

У разі визнання винним Вею загрожує від 20 років до довічного ув'язнення, а Чжао - максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Обом чоловікам були висунуті звинувачення в різних справах.

  • 21 липня повідомлялося, що пов'язані з Пекіном хакери в ході шпигунської операції отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса.
Суспільство
Кримінал
Китай
США
Читайте також:
кавун
Автор Юлія Осим
3 серпня, 2023 четвер
Знову без херсонських. Чиї кавуни їдять українці та яка ціна баштанних
Олександр Усик
1 серпня, 2023 вiвторок
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
Нацгвардія
3 серпня, 2023 четвер
Виписали собі майже 1 млн грн "бойових", не працюючи на фронті: керівництву навчального центру НГУ оголосили підозри
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
4 серпня
11:35
видобуток нафти, буріння свердловини
Вартість нафти Brent зростає на тлі продовження Саудівською Аравією скорочення видобутку
11:30
відключення електроенергії
В Україні знеструмлено 400 населених пунктів, є нові пошкодження в мережах на Донеччині, Харківщині й Херсонщині
11:10
Військкома з Одещини відправили на фронт після інформації, що він став доларовим мільйонером
10:41
туманність у сузір'ї Ліри
Космічний телескоп James Webb показав туманність у сузір'ї Ліри, схожу на бублик
10:38
кайданки
Соратника Киви з Полтавщини підозрюють у поширенні даних про розташування ЗСУ
10:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна здійснює асиметричні дії проти спроб російських кораблів пересуватися Чорним морем, - Згурець
10:20
Страва з Дніпропетровщини поповнила перелік нематеріальної культурної спадщини України
10:17
Hyundai
Компанії Hyundai та Kia відкликають понад 91 тис. автівок у США через ризик загорання
10:16
Горбатий кит
Температура океанів сягнула найвищого рівня: які наслідки для планети
10:03
долар євро валюта обмін
Євро впав у ціні: курс валют на сьогодні
10:00
OPINION
Віталій Гайдукевич
Ми не заслужили на війну, ми прирекли себе на неї
09:53
Оновлено
Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці морськими дронами на військово-морську базу в Новоросійську
09:49
На фото: поштовий набір "Винищувачі зла"
Укрпошта відкрила онлайн-продаж марки "Винищувачі зла" разом з сувенірною терткою
09:45
У Нью-Йорку з рейок зійшов потяг
У Нью-Йорку з рейок зійшов потяг, 13 людей постраждали
09:35
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
Президент Нігеру закликав світ допомогти відновити конституційний порядок, бо країна може підпасти під російський вплив
09:30
Ексклюзив
ЗСУ війна фронт
Силам оборони вдалося зайняти більшість панівних висот на сході, - командир роти ударних БПЛА
09:30
Новини компаній
Шанс на збереження життів: 50 мільйонів гривень допомоги армії від Slots City
09:17
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Ворог вивів у Чорне море підводний ракетоносій з "калібрами", виявлення пусків ускладнене, - Гуменюк
09:10
медицина
Дослідження: Генами людини можна керувати за допомогою електрики
08:49
на фото: Нікопольщина
Росіяни вночі 5 разів гатили по Нікопольщині: двоє поранених та десятки пошкоджень
08:46
Нафта
Саудівська Аравія продовжила добровільне скорочення видобутку нафти до вересня
08:30
Південна Корея
Поблизу Сеула чоловік влаштував різанину: 13 поранених
08:25
аварія
У Мексиці пасажирський автобус злетів з шосе в яр: загинули щонайменше 18 людей
08:10
Оновлено
Окупанти
Росія втратила на війні в Україні вже понад 240 тис. військових, - Генштаб ЗСУ
08:03
Ексклюзив
Ігор Лапін
Вимальовуються ділянки фронту для прориву Сил оборони, які дивляться в напрямку моря, - офіцер ЗСУ Лапін
08:01
OPINION
Василь Зима
Усі воювати не підуть
07:35
Оновлено
Гвардійське
Вибухи у Феодосії: росіяни заявили про нібито збиття 13 українських БПЛА
07:08
OPINION
Микола Княжицький
Найгірше під час війни жити міфами і безвідповідальністю
06:39
російська армія, мобілізація
ISW: у Росії намагаються створити сприятливі умови для залучення добровольців на війну
06:06
голод
У світі 35 млн людей перебувають на межі голоду, - Міжнародний комітет порятунку
05:55
Оновлено
Олександр Зубков (ліворуч), Верес - Шахтар
УПЛ: результати та розклад усіх матчів 2-го туру
04:49
Потонув
На Київщині потонув 10-річний хлопчик
03:23
Артем Довбик (у центрі), Панатінаїкос - Дніпро-1
Директор СК "Дніпро-1" анонсував трансфер Довбика в європейську топ-лігу
02:49
Оновлено
обстріл, ППО
Над Харківщиною зафіксували БПЛА невстановленого типу
02:44
Кріштіану Роналду
Гол Роналду вивів "Аль-Наср" у чвертьфінал арабської ЛЧ
01:31
Сергій Шойгу та Кім Чен Ин
Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР
01:12
Роман Безус, Омонія, Ліга конференцій
Ексфутболіст збірної України Безус захопив лідерство у бомбардирській гонці Ліги конференцій
00:56
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 серпня
00:40
Ліга конференцій, Адана Демірспор - Клуж
Коноплянка невдало дебютував у новому клубі
00:22
Дональд Трамп
Трамп постав перед судом та не визнав провину у справі про штурм Капітолія
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV