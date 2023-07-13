США принесли в жертву рішучу позицію щодо України в НАТО, аби не зламати нейтралітет Китаю, - експерт-міжнародник Краєв
Є певність, що президент США Джо Байден пояснив президенту Володимиру Зеленському причину пасивної позиції щодо членства України в НАТО
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
"Я майже точно впевнений, що Байден в кулуарах особисто пояснив Зеленському причину доволі пасивної позиції США щодо членства України в НАТО. Сподіваюсь, воно було адекватним і український лідер його зрозумів. Як на мене, ключове пояснення, чому Штати поводять саме так лежить в Китаї", - зазначив він.
Краєв додав, що Китай є визначальним фактором для всієї зовнішньої політики США.
"Росія уже сприймається Штатами просто як непередбачуваний хаос - це для них головна загроза. Але при цьому Китай чітко говорив, ще з кінця лютого минулого року, що розширення НАТО за рахунок України є загрозою глобальній безпеці і що нібито Росія мала повне право реагувати як вона відреагувала", - наголосив експерт.
Він сказав, що для Китаю розширення НАТО за рахунок України і послаблення Росії є загрозою.
"Якщо американська дипломатія змогла протягом минулого року добитися хоча б відносної нейтральності Китаю - КНР не надає росіянам дрони тактичного рівня, балістичні ракети і більшу військову допомогу, як того просила РФ. Це є успіхом дипломатії США. Для того, щоб не зламати цей баланс, цю нейтральність Китаю, американці умовно принесли в жертву більш рішучу позицію по Україні", - підсумував Краєв.
- 12 липня, у другий день саміту НАТО, у Вільнюсі зустрілися президент Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден
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