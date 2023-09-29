Двом жителям Київщини оголосили підозру в зберіганні ЗРК "ТОР" і зенітних ракет окупантів
Двох жителів Бориспільського району Київської області підозрюють у незаконному здобутті та зберіганні зенітно-ракетного комплексу "ТОР" та зенітних ракет окупантів: вилучені боєприпаси передали ЗСУ
Про це інформує поліція Київської області.
За даними слідства, 38-річний та 45-річний чоловіки незаконно здобули російську зброю, яку окупанти залишили під час бойових дій на території Чернігівської області.
"Спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК "ТОР", який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу - їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі", - йдеться у повідомленні.
Також у чоловіків вилучили 2 секції з 8 зенітними ракетами. Вони призначені для протиповітряної та протиракетної оборони.
Жителям Бориспільського району повідомили про підозру за фактом зберігання, придбання та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.
У поліції додали, що за рішенням суду ракети, вартістю близько 30 мільйонів гривень, передали на потреби ЗСУ.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше Служба безпеки України вилучила склад зброї у мешканця прифронтового селища Українка Бериславського району Херсонської області. Він намагався продати трофейну зброю рашистів місцевому криміналітету.
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