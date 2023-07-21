Про це інформує СБУ.

Слідство встановило, що організатором незаконного бізнесу є житель селища Українка Бериславського району Херсонської області.

Для прихованого збуту арсеналу зловмисник залучив декількох своїх знайомих. Вони намагалися вийти на представників криміналітету, аби запропонувати їм товар. Зброю та боєприпаси, призначені для продажу, зловмисник зберігав у спеціальному схованку на території свого домоволодіння.

Фото: СБУ

У фігуранта вилучили:

російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет";

ручний протитанковий гранатомет РПГ-22;

російську реактивну штурмову гранату "Таволга-2";

2 танкових снаряди;

5 снарядів калібру 30 мм до автоматичної гармати 2А42;

протитанкову міну;

4 постріли до протитанкових гранатометів РПГ-7 та СПГ;

майже 400 набоїв різного калібру;

14 кг артилерійського пороху;

запчастини до боєприпасів.

Вилучену зброю направили на експертизу, а потім передадуть ЗСУ.

Фото: СБУ

Зловмиснику пред’явлено підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.