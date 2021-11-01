Двома дозами вакцини від коронавірусу щепилися 69,2% вчителів, - Шкарлет
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що 69,2% українських вчителів повністю вакцинувалися від COVID-19.
Про це він повідомив у Telegram.
"Двома дозами вакциновано майже 447 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або майже 70%", - написав Шкарлет.
Серед регіонів лідерами за кількістю щеплених хоча б однією дозою є Київська (98,8%), Миколаївська (98%) та Донецька (96%) області.
"Дистанційно сьогодні працюють понад 6 тис. закладів загальної середньої освіти. Зокрема, 3 112 з них перебувають на канікулах через відсутність 100%-го показника вакцинації у "червоній" зоні", - зазначив Шкарлет. Також міністр закликав колег не знижувати темпи щеплення.
- Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили майже 14 тис. нових випадків COVID-19
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