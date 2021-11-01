В Україні за минулу добу виявили майже 14 тис. нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 31 жовтня, зафіксували 13 936 випадків коронавірусу. Найбільше нових хворих виявили в Харківській та Одеській областях
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 936 238 осіб; одужали - 2 442 098 осіб; летальних випадків - 68 027.
За добу 31 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 905, медпрацівників – 111).
У свою чергу, минулої доби госпіталізовано 3 828 осіб, померло - 298, а одужало - 5 885.
Протестували:
- методом ПЛР - 29 021 людину;
- методом ІФА - 7 648;
- експрес-тестами - 26 674.
За добу найбільше нових випадків в Харківській (+1227), Одеській (+1281), Львівській (+1166), Запорізькій областях (+895).
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