В Україні за минулу добу виявили майже 14 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 936 238 осіб; одужали - 2 442 098 осіб; летальних випадків - 68 027.

За добу 31 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 905, медпрацівників – 111).

У свою чергу, минулої доби госпіталізовано 3 828 осіб, померло - 298, а одужало - 5 885.

Протестували:

методом ПЛР - 29 021 людину;

методом ІФА - 7 648;

експрес-тестами - 26 674.

За добу найбільше нових випадків в Харківській (+1227), Одеській (+1281), Львівській (+1166), Запорізькій областях (+895).





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb