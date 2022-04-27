Дзеркальні заходи. Росія ввела санкції проти 287 членів палати громад парламенту Великої Британії

Про це повідомило МЗС РФ в середу, 27 квітня.

У повідомленні йдеться, що 11 березня уряд Британії вніс до списку санкцій 386 депутатів Державної думи РФ. Тепер "на основі взаємності" РФ вводить персональні обмеження щодо 287 членів палати громад британського парламенту.

"Вказані особи, яким відтепер закрито в'їзд до Російської Федерації, брали найактивнішу участь у заснуванні антиросійських санкційних інструментів Лондона, сприяють безпідставному нагнітання русофобської істерії у Великій Британії", - заявили в російському міністерстві.

Москва вважає, що Лондон "демонізує" Росію і намагається ізолювати її на міжнародній арені.

Відзначимо, що вчора Велика Британія оновила список санкцій проти Росії. До оновленого санкційного списку потрапили члени федеральних зборів Росії, депутати держдуми та сенатори ради федерації.

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