Про це йдеться на сайті британського уряду.



Уряд Великої Британії 26 квітня розширив санкційний список проти Росії, внісши 195 правок. До списку, зокрема, додали низку російських чиновників, пов'язаних з агресією Росії проти України.



Також до оновленого санкційного списку потрапили члени федеральних зборів Росії, депутати держдуми та сенатори ради федерації. Вони голосували за надання так званої військової допомоги териристичним угрупованням "Л/ДНР".



Санкції британського уряду передбачають блокування активів фізичних осіб та компаній на території Великої Британії. Крім того, накладається заборона на угоди з ними, забороняється в'їзд на територію Сполученого Королівства.

26 квітня Польща запровадила санкції проти Газпрому та 50 юридичних та фізичних осіб.

Речниця Білого дому Джен Псакі, коменбуючи можливе запровадження санкцій проти ймовірної дружини президента РФ Кабаєвої, сказала, що від обмежень ніхто не застрахований.

Державний секретар міністерства Європи й закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що після переобрання Макрона Франція ініціюватиме нові санкції проти Росії.