Після переобрання Макрона Франція ініціюватиме нові санкції проти Росії

Про це заявив державний секретар міністерства Європи й закордонних справ Франції Клеман Бон у коментарі журналістці CNN, пише Укрінформ.

На запитання, чи вдасться переобраному президенту Франції Еммануелю Макрону зберегти підтримку, якщо він продовжить посилювати санкції проти Росії, бо це впливає на добробут людей, Бон сказав, що ситуація непроста. Він зазначив, що санкції не можуть не мати такого впливу на життя французів, але санкції проти РФ потрібно посилювати.

"Ми повинні посилювати санкції, оскільки війна (в Україні – ред.) все ще продовжується, ми не можемо це полишити. І ми також маємо захистити людей, особливо найбідніших, від зростання цін на продукти та енергоносії. Ми маємо бути дуже прозорими та чіткими: ми будемо їх захищати, але ми не можемо сказати, що ситуація стане легкою – що ми будемо чинити тиск на Росію та не мати від цього жодних наслідків", – наголосив Бон.

За його словами, Макрон чітко говорив про це з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Це матиме вплив. Ми впораємося з цим. Ми будемо намагатися пом’якшити цей вплив, але ми не можемо сказати, що війна не має жодної ціни", - сказав Бон.

Нагадаємо, за результатами обробки 100% голосів виборців, чинний президент Франції Еммануель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів, випереджаючи Марін Ле Пен на 17,1%.

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