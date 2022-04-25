Офіційно. Макрона переобрали президентом Франції

Про це свідчать результати виборів, які оприлюднило МВС Франції.



За Макрона проголосувало 18 779 809 виборців. Він набрав - 58.55%.



За його конкурентку по другому туру, очільницю крайньо правої політичної партії "Національне об'єднання" Марі Ле Пен віддали голоси 13 297 728 людей (41.45%).



Макрона уже привітали лідери ЄС.



Президент Володимир Зеленський привітав його Макрона з перемогою.



"Вітаю президента Франції та справжнього друга України з перемогою на виборах. Бажаю нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи", - заявив Зеленський.



Президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також привітали Макрона із другою перемогою.

"Щирі вітання, дорогий Еммануель Макрон. У цей неспокійний період нам потрібна міцна Європа та Франція, повністю віддана більш суверенному та більш стратегічному Європейському Союзу",- пише Мішель.



Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron



En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.



Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght — Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022



"Шановний Еммануель Макрон, вітаю вас із переобранням на пост Президента Республіки. Я з нетерпінням чекаю на продовження нашої чудової співпраці. Разом ми рухатимемо Францію та Європу вперед", - написала фон дер Ляєн.

10 квітня у Франції відбувся перший тур виборів президента, за підсумками якого на першому місці опинився Макрон.

До другого туру президентських виборів у Франції вийшли чинний глава держави Емманюель Макрон та кандидатка від ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен

Згідно з офіційними даними, найбільшу кількість голосів отримав чинний голова країни Емманюель Макрон, який набрав 27,84%. Марін Ле Пен набрала 23,15%.

Згідно з результатами екзит-полів, Макрон у другому турі набрав 58,2% голосів виборців.

Після другого туру виборів президента в низці міст Франції почалися масові заворушення.