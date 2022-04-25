Офіційно. Макрона переобрали президентом Франції
Еммануель Макрон вдруге став президентом Франції
Про це свідчать результати виборів, які оприлюднило МВС Франції.
За Макрона проголосувало 18 779 809 виборців. Він набрав - 58.55%.
За його конкурентку по другому туру, очільницю крайньо правої політичної партії "Національне об'єднання" Марі Ле Пен віддали голоси 13 297 728 людей (41.45%).
Макрона уже привітали лідери ЄС.
Президент Володимир Зеленський привітав його Макрона з перемогою.
"Вітаю президента Франції та справжнього друга України з перемогою на виборах. Бажаю нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи", - заявив Зеленський.
Президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також привітали Макрона із другою перемогою.
"Щирі вітання, дорогий Еммануель Макрон. У цей неспокійний період нам потрібна міцна Європа та Франція, повністю віддана більш суверенному та більш стратегічному Європейському Союзу",- пише Мішель.
"Шановний Еммануель Макрон, вітаю вас із переобранням на пост Президента Республіки. Я з нетерпінням чекаю на продовження нашої чудової співпраці. Разом ми рухатимемо Францію та Європу вперед", - написала фон дер Ляєн.
- 10 квітня у Франції відбувся перший тур виборів президента, за підсумками якого на першому місці опинився Макрон.
- До другого туру президентських виборів у Франції вийшли чинний глава держави Емманюель Макрон та кандидатка від ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен
- Згідно з офіційними даними, найбільшу кількість голосів отримав чинний голова країни Емманюель Макрон, який набрав 27,84%. Марін Ле Пен набрала 23,15%.
- Згідно з результатами екзит-полів, Макрон у другому турі набрав 58,2% голосів виборців.
- Після другого туру виборів президента в низці міст Франції почалися масові заворушення.
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