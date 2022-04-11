На виборах президента Франції порахували 90% голосів: Макрон набрав понад 27%

Про це повідомляє сайт МВС Франції.



За даними підрахунку 92% голосів на першому місці - Макрон з 8 823 402 голосами, за нього проголосували 27,42% виборців.



Друге місце займає ультраправа лідерка Марін Ле Пен - 7 834 826 голосів (24.34%).



Як і п'ять років назад, вони зустрінуться у другому турі.



У 2017 році під час виборів Макрон набрав 24% у першому турі, в той час як Ле Пен отримала 21,3% голосів.



Більшість кандидатів, що не вийшли у другий тур, закликає віддати голоси Макрону.



Зокрема, проголосувати за Макрона, закликав Жан-Люк Меланшон, якому екзот-поли дають третє місце - 20,1%.

Віддати голоси на користь Макрона також закликали лідер "зелених" Яннік Жадо (4,9%), кандидатка від "Республіканців" Валері Пекресс (4,6%), комуніст Фаб’єн Руссель (2,5%), а також мер Парижу Анн Ідальго (1,9%).

Натомість Ле Пен підтримав ультраправий кандидат Ерік Земмур (6%).