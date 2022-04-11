На виборах президента Франції порахували 90% голосів: Макрон набрав понад 27%
У Франції відбувся перший тур виборів президента, чинний глава держави Еммануель Макрон у ньому перемагає
Про це повідомляє сайт МВС Франції.
За даними підрахунку 92% голосів на першому місці - Макрон з 8 823 402 голосами, за нього проголосували 27,42% виборців.
Друге місце займає ультраправа лідерка Марін Ле Пен - 7 834 826 голосів (24.34%).
Як і п'ять років назад, вони зустрінуться у другому турі.
У 2017 році під час виборів Макрон набрав 24% у першому турі, в той час як Ле Пен отримала 21,3% голосів.
Більшість кандидатів, що не вийшли у другий тур, закликає віддати голоси Макрону.
Зокрема, проголосувати за Макрона, закликав Жан-Люк Меланшон, якому екзот-поли дають третє місце - 20,1%.
Віддати голоси на користь Макрона також закликали лідер "зелених" Яннік Жадо (4,9%), кандидатка від "Республіканців" Валері Пекресс (4,6%), комуніст Фаб’єн Руссель (2,5%), а також мер Парижу Анн Ідальго (1,9%).
Натомість Ле Пен підтримав ультраправий кандидат Ерік Земмур (6%).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе