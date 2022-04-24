Макрон переміг Ле Пен і залишається президентом Франції, - екзит-пол

За оцінками соціологів з Ipsos Sopra-Steria, в другому турі виборів глави держави, що відбувся у неділю, 24 квітня 2022 року, Макрон набрав 58,2% голосів виборців, перемігши таким чином очільницю крайньо правої політичної партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Про це із посиланням на повідомлення французького суспільного мовлення FranceInfo передає Еспресо.TV.



"Ле Пен покращила свій результат 2017 року на 8%, але все одно залишилася позаду з 41,8% голосів", - зазначається у повідомленні.



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Результати екзит-полів почали оголошувати о 20:00 за Парижем (о 21:00 за Києвом).



При цьому станом на 17:00 явка в цьому другому турі склала 63,23%, що майже на 2% менше ніж у першому турі (65%).



Як наголошує Radio France Internationale, недільне голосування вирізнялося як історично найнижчою явкою, так і найвищим результатом французьких ультраправих.







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