Президентські вибори у Франції: в містах спалахнули мітинги
Після другого туру виборів президента в низці міст Франції почалися масові заворушення
Про це повідомляє Reuters.
Після оголошення попередніх результатів другого туру виборів президента Франції почалися акції протесту. Поліція намагалася розігнати натовп, що зібрався в центральному районі Парижу Шатле.
Також повідомляється про масові заворушення в Ренні, Ліоні, Тулузі й Нанті.
У період між першим та другим туром студенти протестували біля паризької Сорбонни та інших університетів, висловлюючи розчарування пропонованим вибором.
- Згідно з результатами екзит-полів, чинного президента Емманюеля Макрона переобрано президентом Французької Республіки.
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