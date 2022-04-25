Президентські вибори у Франції: в містах спалахнули мітинги

Про це повідомляє Reuters.

Після оголошення попередніх результатів другого туру виборів президента Франції почалися акції протесту. Поліція намагалася розігнати натовп, що зібрався в центральному районі Парижу Шатле.



Також повідомляється про масові заворушення в Ренні, Ліоні, Тулузі й Нанті.



У період між першим та другим туром студенти протестували біля паризької Сорбонни та інших університетів, висловлюючи розчарування пропонованим вибором.

Згідно з результатами екзит-полів, чинного президента Емманюеля Макрона переобрано президентом Французької Республіки.