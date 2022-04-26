Псакі про можливе введення санкцій проти ймовірної дружини президента РФ Кабаєвої: від наших обмежень ніхто не застрахований
Прессекретар Білого дому Джен Псакі прокоментувала можливе введення санкцій проти ймовірної дружини президента РФ Аліни Кабаєвої і заявила, що Сполучені Штати не мають ніяких особливих списків, на кого б не поширювалися введені урядом санкції
Про це передає пресслужба Білого дому.
Так, відповідаючи на запитання американського журналіста щодо можливого введення обмежень проти Аліни Кабаєвої, Псакі зауважила, що США постійно переглядають санкції й від них ніхто не застрахований.
За її словами, Вашингтон вже наклав санкції на президента Росії Володимира Путіна, а також на його дочок і найближчих соратників. Але цей список в найближчому майбутньому може розширитися.
- Раніше цього місяця Сполучені Штати, Британія та ЄС оголосили про санкції проти дочок Путіна - Катерини Тихонової та Марії Воронцової.
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