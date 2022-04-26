Псакі про можливе введення санкцій проти ймовірної дружини президента РФ Кабаєвої: від наших обмежень ніхто не застрахований

Про це передає пресслужба Білого дому.

Так, відповідаючи на запитання американського журналіста щодо можливого введення обмежень проти Аліни Кабаєвої, Псакі зауважила, що США постійно переглядають санкції й від них ніхто не застрахований.

За її словами, Вашингтон вже наклав санкції на президента Росії Володимира Путіна, а також на його дочок і найближчих соратників. Але цей список в найближчому майбутньому може розширитися.

Раніше цього місяця Сполучені Штати, Британія та ЄС оголосили про санкції проти дочок Путіна - Катерини Тихонової та Марії Воронцової.



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