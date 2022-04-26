Польща запровадила санкції проти Газпрому та 50 юридичних та фізичних осіб

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

"Вчора я підписав рішення про санкції проти 50 російських олігархів і організацій, які ведуть реальний бізнес у Польщі. Наша мета - вдарити по російській економіці, щоб Росія не могла вести війну в Україні", – йдеться у заяві.

Серед 50 юридичних та фізичних осіб є як олігархи, так і компанії, зокрема – Газпром. Під санкції також потрапляє олігарх В’ячеслав Кантор, який володіє 20% акцій компанії "Азот". Під обмеження потраплять, зокрема, пов’язані з самопроголошеними президентом Білорусі Лукашенком особи. Також до переліку потраплять всі, хто "імпортував вугілля з Донбасу до Польщі".

"Ми будемо застосовувати кілька видів санкцій, тобто заморожування майна, відсторонення від участі в тендерах, а в разі олігархів – заборону на в’їзд на територію Республіки Польща. Це перший список і він буде розширюватися", – пояснює Камінський.

Польща може застосувати чотири види заходів: заморожування коштів, заборона на в'їзд, а також заборона участі у державних тендерах. Штраф за участь у тендерах попри заборону – до 20 млн злотих.

"Санкційний список, безумовно, буде розширено", – запевняє Камінський.

Ознайомитися зі списком можна за посиланням.

Додамо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що санкції проти РФ є заслабкими і потрібні нові "нищівні санкції".

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