Щоб Росія пішла з України, потрібні нищівні санкції, - Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що санкції проти РФ є заслабкими
Про це він заявив на пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.
“Санкції є заслабкими. Погляньте на курс рубля, що діється з російською економікою зараз - не діється нічого особливого. Вона потерпатиме, але у подальшій перспективі, а не зараз. Натомість в Україні дії потрібні тут і зараз. Для того, щоб російські війська вийшли з України, необхідні нищівні, дуже сильні санкції, набагато сильніші, ніж ті, які нам донині вдалося запровадити”, - підкреслив Моравецький.
Прем'єр-міністр висловився стосовно позицій Німеччини та Угорщини.
“Ми рішуче налаштовані щодо найбільш радикальних дій у контексті відмови від російських енергоносіїв. Тому переконати німців є абсолютно ключовим питанням. Обурення викликає також позиція інших країн, наприклад Угорщини, яка у цій справі також висловлюється стримано, вона гальмує цей процес”, - підкреслив глава польського уряду.
На його переконання, якби Німеччина наважилась на такі рішучі кроки, то це була би “абсолютно ключова зміна у припиненні фінансування Путіна, Кремля і всіх злочинних можливостей”.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ.
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