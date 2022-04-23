Щоб Росія пішла з України, потрібні нищівні санкції, - Моравецький

Про це він заявив на пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

“Санкції є заслабкими. Погляньте на курс рубля, що діється з російською економікою зараз - не діється нічого особливого. Вона потерпатиме, але у подальшій перспективі, а не зараз. Натомість в Україні дії потрібні тут і зараз. Для того, щоб російські війська вийшли з України, необхідні нищівні, дуже сильні санкції, набагато сильніші, ніж ті, які нам донині вдалося запровадити”, - підкреслив Моравецький.

Він додав, що Польща працює над тим, щоб бути серед країн, які активно переконують партнерів “швидше, сильніше і більше заради вільної України”.

Прем'єр-міністр висловився стосовно позицій Німеччини та Угорщини.

“Ми рішуче налаштовані щодо найбільш радикальних дій у контексті відмови від російських енергоносіїв. Тому переконати німців є абсолютно ключовим питанням. Обурення викликає також позиція інших країн, наприклад Угорщини, яка у цій справі також висловлюється стримано, вона гальмує цей процес”, - підкреслив глава польського уряду.

На його переконання, якби Німеччина наважилась на такі рішучі кроки, то це була би “абсолютно ключова зміна у припиненні фінансування Путіна, Кремля і всіх злочинних можливостей”.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ.