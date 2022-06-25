Джамала виступить на благодійному концерті в Туреччині
Українська кримськотатарська співачка Джамала виступить з благодійним концертом в Анталії 29 червня. Гроші скерують для дітей-біженців, які перебувають в країні без супроводу
Про це пише TOPnews.media.
Концерт, на якому виступить переможниця Євробачення-2016, українська співачка Джамала, відбудеться в Анталії у театрі просто неба. Виступ організовує Асоціація солідарності з біженцями та мігрантами. Гроші від продажу квитків підуть на допомогу українським дітям-сиротам, які зараз перебувають у Туреччині.
Вчора, 24 червня, Джамала повідомила, що бере участь у фестивалі Glastonbury-2022. Впродовж останніх тижнів співачка виступала на різних благодійних концертах у Європі, гроші скеровують на допомогу Україні.
- 2 червня гурт "Друга Ріка" відзвітував про благодійні збори на концертах у Європі. Під час першої частини туру вдалося зібрати кошти на загальну суму 882 891 грн.
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