Джек Дорсі офіційно подав у відставку з посади гендиректора Twitter, його замінить Параг Агравал
У понеділок, 29 листопада, співзасновник і генеральний директор Twitter Джек Дорсі заявив, що йде зі своєї посади та оголосив про призначення нового гендиректора Парага Агравала
Про це Дорсі повідомив у своєму Twitter.
"Після майже 16 років у нашій компанії... я вирішив, що нарешті настав час піти", - написав він.
Головною причиною відставки стало призначення нового генерального директора Twitter Парага Агравала, який до цього був технічним директором компанії.
На думку Дорсі, новий гендиректор "глибоко розуміє компанію та її потреби".
Вранці 30 листопада у компанії відбудеться зустріч, де обговорять усі деталі зміни керівництва Twitter.
Довідка: Дорсі заснував Twitter у 2006 році і був генеральним директором як Twitter, так і платіжної компанії Square.
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