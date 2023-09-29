"Дженоа" без допомоги Малиновського принизила "Рому" в Серії А

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився сенсаційною перемогою "Дженоа" з рахунком 4:1. Голами у ворота "Роми" відзначились Альберт Гудмундссон, Матео Ретегі, Мортен Торсбю та Жуніор Мессіас.

Єдиний м'яч за "Рому" забив Браян Крістанте. Італійський півзахисник зрівняв рахунок на 22-й хвилині, проте на кращий результат команда Жозе Моурінью не змогла зіграти і в результаті поступилась 1:4.

Український футболіст Руслан Малиновський за "Дженоа" не зіграв. Півзахисник просидів весь матч на лавці запасних.

У турнірній таблиці "Рома" опустилась на 16 позицію, у них лише 5 балів. "Дженоа" має 7 балів і йде одинадцятою.

Серія А

7-й тур

28 вересня

"Дженоа" - "Рома" 4:1

Голи: Гудмундссон, 5, Ретегі, 45, Торсбю, 74, Мессіас, 81 - Крістанте, 22