Тренер, який погнав Малиновського з "Марселя", покинув клуб
Головний тренер французького "Марселя" Марселіно Гарсія Тораль залишив свою посаду
Про це повідомляє офіційний сайт "Марселя".
"Події 18 вересня не дозволяють Марселіно та його штабу виконувати в добрих умовах функцію, для якої вони були найняті", - йдеться у заяві клубу.
Мова йде про зустріч керівництва "Марселя" з ультрас. Фани прямо погрожували менеджерам почати війну, якщо ті не підуть у відставку.
Хто такий Марселіно
Влітку 2023 року Марселіно очолив "Марсель" і змінив на цій посаді Ігора Тудора. Під керівництвом іспанця команда здобула 2 перемоги в 7 матчах і вилетіла з Ліги чемпіонів у Лігу Європи.
Після того, як Марселіно очолив "Марсель", команду покинули 17 футболістів. Зокрема українець Руслан Малиновський, який перейшов у "Дженоа".
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