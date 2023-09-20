Тренер, який погнав Малиновського з "Марселя", покинув клуб

Про це повідомляє офіційний сайт "Марселя".

"Події 18 вересня не дозволяють Марселіно та його штабу виконувати в добрих умовах функцію, для якої вони були найняті", - йдеться у заяві клубу.

Мова йде про зустріч керівництва "Марселя" з ультрас. Фани прямо погрожували менеджерам почати війну, якщо ті не підуть у відставку.

Хто такий Марселіно

Влітку 2023 року Марселіно очолив "Марсель" і змінив на цій посаді Ігора Тудора. Під керівництвом іспанця команда здобула 2 перемоги в 7 матчах і вилетіла з Ліги чемпіонів у Лігу Європи.

Після того, як Марселіно очолив "Марсель", команду покинули 17 футболістів. Зокрема українець Руслан Малиновський, який перейшов у "Дженоа".