"Дженоа" призначила замість Шевченка тренера, який провалив сезон у Бельгії

Про це повідомляє офіційний сайт "Дженоа".

Контракт з німецьким тренером розрахований до червня 2024 року.

48-річний Блессін очолював бельгійський "Остенде", який у нинішньому сезоні перебуває в чемпіонаті країни поруч із зоною вильоту - на 15-й позиції. Минулий чемпіонат "Остенде" завершив на п'ятому місці.

До цього Блессін очолював юнацькі команди німецького "Лейпцига".

На посаді головного тренера "Дженоа" Александер Блессін замінив українця Андрія Шевченка, який керував командою із Генуї з листопада 2021 до січня 2022 року.

"Дженоа" в чемпіонаті Італії перебуває в зоні вильоту на 19-му місці.

Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.

19 січня стало відомо, що "Дженоа" не розриватиме контракт з Андрієм Шевченком, аби не платити українцю компенсацію 20 млн євро.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb