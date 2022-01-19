"Дженоа" вигадала, як не платити Шевченку 20 млн євро за звільнення

Про це заявив журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас у telegram.

За його інформацією, Шевченко не отримає від "Дженоа" 20 млн євро за дострокове розірвання угоди, оскільки залишається на контракті з клубом, але усунений від роботи з командою. Українець став третім тренером, який має чинну угоду з генуезцями після Давида Баллардіні та Роландо Марана.

Українець отримуватиме зарплату, яка складає 2,3 млн євро за сезон, доки не розірве угоду, яка розрахована до літа 2024 року.

Андрій Шевченко очолював "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року. Під його керівництвом команда в чемпіонаті Італії зазнала шести поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу та зазнала однієї поразки в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.

Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла 13 січня проти "Мілану" в Кубку Італії та поступилася 1:3 в овертаймі.

