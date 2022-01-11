"Дженоа" знайшла чотирьох кандидатів на заміну Шевченку
Італійський футбольний клуб "Дженоа" розглядає чотири кандидатури на заміну українцю Андрію Шевченку на посаді головного тренера
Про це повідомляє Calciomercato.
Попри те, що Андрієві Шевченку поки вдалося зберегти роботу в "Дженоа", італійський клуб розглядає кількох кандидатів на посаду головного тренера на випадок відставки українця.
Клуб із Генуї можуть очолити угорець Пал Дардаї та німець Бруно Лаббадіа, відомі завдяки роботі з берлінською "Гертою".
Раніше повідомлялося, що до "Дженоа" може повернутися Давіде Баллардіні, якого замінив Андрій Шевченко. Претендентом на пост також є ще один італієць - Роландо Маран, який працював з командою у 2020 році.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.
- 10 січня у стало відомо, що Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в "Дженоа".
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