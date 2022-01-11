"Дженоа" знайшла чотирьох кандидатів на заміну Шевченку

Про це повідомляє Calciomercato.

Попри те, що Андрієві Шевченку поки вдалося зберегти роботу в "Дженоа", італійський клуб розглядає кількох кандидатів на посаду головного тренера на випадок відставки українця.

Клуб із Генуї можуть очолити угорець Пал Дардаї та німець Бруно Лаббадіа, відомі завдяки роботі з берлінською "Гертою".

Раніше повідомлялося, що до "Дженоа" може повернутися Давіде Баллардіні, якого замінив Андрій Шевченко. Претендентом на пост також є ще один італієць - Роландо Маран, який працював з командою у 2020 році.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.