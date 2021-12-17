Джерело проблем із постачанням електроенергії - популістична тарифна політика, - експерт Павлюк
В Україні наразі можливі суттєві проблеми із постачанням електроенергії через популістичну тарифну політику влади
Таку позицію озвучив Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі "Еспресо".
"Основна проблема - постачання не тепла, а електроенергії. Мова йде про можливий колапс виробництва електроенергії тепловими станціями. Ця електроенергія значною мірою використовується для покриття піків споживання населення вранці і ввечері", - сказав Павлюк.
Він висловив здивування, що цим питанням займається СБУ, а не Міненерго та Кабмін загалом.
"Тобто тут треба навести лад. Але значною причиною цих проблем, як на мене, є абсолютно популістична тарифна політика. Коли у нас вугілля учетверо зросло у вартості, коли газ подорожчав удесятеро - ми єдина країна, яка знизила тарифи на тепло і електроенергію. Так не буває. Відповідно, ми маємо колосальні дефіцити", - підкреслив експерт.
Павлюк стверджує, що пройти наступний опалювальний сезон буде ще складніше, ніж поточний, адже зараз Україна принаймні може спалювати на ТЕС газ замість вугілля.
- Нагадаємо, СБУ попередило про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні протягом опалювального сезону не будуть змінюватись ціни на тепло.
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