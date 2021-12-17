Джерело проблем із постачанням електроенергії - популістична тарифна політика, - експерт Павлюк

Таку позицію озвучив Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі "Еспресо".

"Основна проблема - постачання не тепла, а електроенергії. Мова йде про можливий колапс виробництва електроенергії тепловими станціями. Ця електроенергія значною мірою використовується для покриття піків споживання населення вранці і ввечері", - сказав Павлюк.

Він висловив здивування, що цим питанням займається СБУ, а не Міненерго та Кабмін загалом.

"Тобто тут треба навести лад. Але значною причиною цих проблем, як на мене, є абсолютно популістична тарифна політика. Коли у нас вугілля учетверо зросло у вартості, коли газ подорожчав удесятеро - ми єдина країна, яка знизила тарифи на тепло і електроенергію. Так не буває. Відповідно, ми маємо колосальні дефіцити", - підкреслив експерт.

Павлюк стверджує, що пройти наступний опалювальний сезон буде ще складніше, ніж поточний, адже зараз Україна принаймні може спалювати на ТЕС газ замість вугілля.

Нагадаємо, СБУ попередило про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні протягом опалювального сезону не будуть змінюватись ціни на тепло.

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