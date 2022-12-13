Джоан Роулінґ заснувала центр підтримки жінок

Про це стало відомо з її офіційного сайту.

Відомо, що центр, розташований в Единбурзі, отримав назву Beira’s Place на честь Бейри – шотландської богині зими. Він надаватиме психологічну підтримку жінкам від 16 років, які стали жертвами сексуального насильства (зґвалтування, примусу, порнопомсти в інтернеті тощо).

"Beira’s Place прагне кинути виклик женоненависницьким і патріархальним структурам влади, які через жорстоке поводження з жінками та дівчатками чи загрозу жорстокого поводження з ними заважають багатьом з них повністю розкрити свій потенціал. – йдеться на сайті центру. – Ми визнаємо, що відповідальність за будь-який акт насильства щодо жінок і дівчат лежить на кривднику: його неможливо вибачити, виправдати чи пояснити, і немає контексту, у якому це було б прийнятним".

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Зокрема у центрі роблять акцент на тому, що він створений жінками для жінок:

"Це означає, що якщо ви зв’яжетесь з нами, першою людиною, з якою ви поговорите, буде жінка, будь-яка підтримка, яку ви отримаєте, буде від жінки, і ви можете бути впевнені, що коли ви відвідаєте наш центр, усі в будівлі будуть жінками".

Джоан Ролінґ увійшла до ради директорів Beira’s Place разом з правозахисницею Сьюзен Смітт, лікаркою загальної практики Маргарет Маккартні, колишньою директоркою в’язниці та радницею уряду Роною Хотчкісс.

14 серпня повідомлялося, що Джоан Роулінг розповіла про погрози через підтримку, яку вона висловила письменнику Салману Рушді у twitter. Письменниця звернулася до поліції.