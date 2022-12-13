Джоан Роулінґ заснувала центр підтримки жінок
Авторка романів про Гаррі Поттера, відома британська письменниця Джоан Ролінґ профінансувала створення центру підтримки жінок, що постраждали від сексуального насильства
Про це стало відомо з її офіційного сайту.
Відомо, що центр, розташований в Единбурзі, отримав назву Beira’s Place на честь Бейри – шотландської богині зими. Він надаватиме психологічну підтримку жінкам від 16 років, які стали жертвами сексуального насильства (зґвалтування, примусу, порнопомсти в інтернеті тощо).
"Beira’s Place прагне кинути виклик женоненависницьким і патріархальним структурам влади, які через жорстоке поводження з жінками та дівчатками чи загрозу жорстокого поводження з ними заважають багатьом з них повністю розкрити свій потенціал. – йдеться на сайті центру. – Ми визнаємо, що відповідальність за будь-який акт насильства щодо жінок і дівчат лежить на кривднику: його неможливо вибачити, виправдати чи пояснити, і немає контексту, у якому це було б прийнятним".
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Зокрема у центрі роблять акцент на тому, що він створений жінками для жінок:
"Це означає, що якщо ви зв’яжетесь з нами, першою людиною, з якою ви поговорите, буде жінка, будь-яка підтримка, яку ви отримаєте, буде від жінки, і ви можете бути впевнені, що коли ви відвідаєте наш центр, усі в будівлі будуть жінками".
Джоан Ролінґ увійшла до ради директорів Beira’s Place разом з правозахисницею Сьюзен Смітт, лікаркою загальної практики Маргарет Маккартні, колишньою директоркою в’язниці та радницею уряду Роною Хотчкісс.
- 14 серпня повідомлялося, що Джоан Роулінг розповіла про погрози через підтримку, яку вона висловила письменнику Салману Рушді у twitter. Письменниця звернулася до поліції.
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