Поліція розслідує погрози Джоан Роулінг через підтримку Рушді

Про це пише The Guardian.

Видання повідомляє, що у п'ятницю Роулінг написала у twitter: "Жахливі новини. Зараз мені дуже погано. Нехай з ним все буде добре". Користувач соціальної мережі під іменем Meer Asif Asiz відповів: "Не хвилюйся. Ти наступна".

Роулінг поділилася скріншотами та подякувала всім, хто надіслав повідомлення підтримки.

"Усім, хто надіслав повідомлення з підтримкою: дякую. Залучена поліція (вже залучалася за іншими подібними інцидентами)", – йдеться у повідомленні.

Представник поліції Шотландії сказав: "Ми отримали повідомлення про погрозу в Інтернеті, і поліцейські проводять розслідування".

12 серпня у Нью-Йорку скоїли напад на письменника Салмана Рушді. Невідомий підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати свою лекцію.

13 серпня ЗМІ повідомляли, що британський письменник вижив після нападу, але перебуває у важкому стані.

14 серпня Салман Рушді прийшов до тями після замаху на його життя, через день після поранення його відключили від апарату штучної вентиляції легенів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb