Поліція розслідує погрози Джоан Роулінг через підтримку Рушді
Авторка книг про Гаррі Поттера розповіла про погрози через підтримку, яку вона висловила письменнику Салману Рушді у twitter. Письменниця звернулася до поліції
Про це пише The Guardian.
Видання повідомляє, що у п'ятницю Роулінг написала у twitter: "Жахливі новини. Зараз мені дуже погано. Нехай з ним все буде добре". Користувач соціальної мережі під іменем Meer Asif Asiz відповів: "Не хвилюйся. Ти наступна".
Роулінг поділилася скріншотами та подякувала всім, хто надіслав повідомлення підтримки.
"Усім, хто надіслав повідомлення з підтримкою: дякую. Залучена поліція (вже залучалася за іншими подібними інцидентами)", – йдеться у повідомленні.
Представник поліції Шотландії сказав: "Ми отримали повідомлення про погрозу в Інтернеті, і поліцейські проводять розслідування".
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