У Нью-Йорку чоловік з ножем напав на письменника Салмана Рушді

Про це пише Associated Press.

Репортер видання став свідком того, як чоловік зіткнувся з Рушді на сцені в Інституті Чатокуа та вдарив його 10-15 разів ножем. 75-річний автор впав на підлогу, а чоловіка затримали. В аудиторії перебували приблизно 2500 людей.

Поліція штату повідомила, що Рушді отримав ножове поранення в шию та був доставлений до лікарні. Модератор заходу отримав легку травму голови.

Глядачка Кетлін Джонс, розповіла, що нападник був одягнений у чорне з чорною маскою.

"Ми думали, що, можливо, це було частиною трюку, щоб показати, що навколо цього автора все ще багато суперечок. Але за кілька секунд стало очевидно, що це не так", – сказала вона.

Інститут Чатокуа розташований в сільській місцевості Нью-Йорка, вже більше століття він служить місцем для роздумів і духовного керівництва. Відвідувачі не проходять через металошукач. На лекцію Рушді був призначений державний поліцейський.

Роман письменника "Сатанинські вірші" про іслам заборонено до друку. У світі спалахували протести проти Рушді, включаючи заворушення, внаслідок яких загинули 12 людей у ​​Мумбаї. За вбивство Рушді було призначено нагороду в 3 млн доларів.

Погрози змусили Рушді переховуватися відповідно до програми захисту британського уряду, яка включала цілодобову озброєну охорону. Рушді з'явився після дев'яти років самотності та обережно відновив публічні виступи, зберігаючи свою відверту критику релігійного екстремізму в цілому.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb