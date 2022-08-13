Письменник Салман Рушді важко поранений: пошкоджено око, рука та печінка
Скандально відомий британський письменник Салман Рушді вижив після нападу, але перебуває у важкому стані
Про це його агент Ендрю Уайлі повідомив у коментарі Sky News.
За словами його агента, письменник швидше за все, втратить око.
"Новини нехороші. Салман, швидше за все, втратить одне око, нерви на його руці були перерізані, а його печінка була пошкоджена", — йдеться в письмовій заяві Ендрю Уайлі.
Він переніс операцію, що тривала кілька годин, і наразі залишається на апараті штучної вентиляції легенів.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 12 серпня, у Нью-Йорку на письменника Салмана Рушді скоїли напад. Невідомий підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати лекцію.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе