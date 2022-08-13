Про це його агент Ендрю Уайлі повідомив у коментарі Sky News.

За словами його агента, письменник швидше за все, втратить око.

"Новини нехороші. Салман, швидше за все, втратить одне око, нерви на його руці були перерізані, а його печінка була пошкоджена", — йдеться в письмовій заяві Ендрю Уайлі.

Він переніс операцію, що тривала кілька годин, і наразі залишається на апараті штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 серпня, у Нью-Йорку на письменника Салмана Рушді скоїли напад. Невідомий підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати лекцію.

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