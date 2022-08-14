Письменник Рушді прийшов до тями й може говорити

Про це повідомило BBC.

Як йдеться у повідомленні, британський письменник Салман Рушді прийшов до тями після замаху на його життя.

"Письменника Салмана Рушді відключили від апарату штучної вентиляції легенів, і він знову може говорити через день після ножового поранення", - пише BBC.

Також повідомляється, що звинувачуваний у нападі на Рудші відмовився визнати себе винним у замаху на вбивство.

"Чоловік, якого звинувачують у нападі в п'ятницю, не визнав себе винним у замаху на вбивство та залишився під вартою без права внесення застави. 24-річного Хаді Матара звинувачують у тому, що він вибіг на сцену та завдав пану Рушді щонайменше 10 ударів ножем в обличчя, шию та живіт", - йдеться у повідомленні.

Довідка

Британський письменник індійського походження Салмана Рушді видав роман "Сатанинські вірші" у 1988 році. У Великій Британії книжка отримала позитивні відгуки і навіть була у фіналі Букерівської премії.

Рушді вважав, що іслам потребує трансформації та оновлення, тож роман був своєрідним протестом проти ісламу як "релігії, яка вбиває". Саме тому після його публікації у світі спалахнули протести проти автора.

Деякі мусульмани вважають "Сатанинські вірші" богохульством, тому роками погрожували Рудші вбивством. За фізичне знищення письменника було призначено нагороду в $3 млн. Перекладачам роману також погрожували, а книгарню, в якій мали продавати "Сатанинські вірші", підірвали.

Погрози змусили Рушді переховуватися відповідно до програми захисту британського уряду, яка включала цілодобову озброєну охорону. Рушді з'явився після 9 років усамітнення та відновив публічні виступи, зберігаючи свою відверту критику релігійного екстремізму в цілому.

В Україні переклад "Сатанинських віршів" вийшов друком у 2016 році у "Видавництві Жупанського".

У п'ятницю, 12 серпня, у Нью-Йорку на письменника Салмана Рушді скоїли напад. Невідомий підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати лекцію.

Відомий британський письменник Салман Рушді вижив після нападу, але перебуває у важкому стані.