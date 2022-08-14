Письменник Рушді прийшов до тями й може говорити
Британський письменник Салман Рушді прийшов до тями після замаху на його життя, через день після поранення його відключили від апарату штучної вентиляції легенів
Про це повідомило BBC.
Як йдеться у повідомленні, британський письменник Салман Рушді прийшов до тями після замаху на його життя.
"Письменника Салмана Рушді відключили від апарату штучної вентиляції легенів, і він знову може говорити через день після ножового поранення", - пише BBC.
Також повідомляється, що звинувачуваний у нападі на Рудші відмовився визнати себе винним у замаху на вбивство.
"Чоловік, якого звинувачують у нападі в п'ятницю, не визнав себе винним у замаху на вбивство та залишився під вартою без права внесення застави. 24-річного Хаді Матара звинувачують у тому, що він вибіг на сцену та завдав пану Рушді щонайменше 10 ударів ножем в обличчя, шию та живіт", - йдеться у повідомленні.
Довідка
Британський письменник індійського походження Салмана Рушді видав роман "Сатанинські вірші" у 1988 році. У Великій Британії книжка отримала позитивні відгуки і навіть була у фіналі Букерівської премії.
Рушді вважав, що іслам потребує трансформації та оновлення, тож роман був своєрідним протестом проти ісламу як "релігії, яка вбиває". Саме тому після його публікації у світі спалахнули протести проти автора.
Деякі мусульмани вважають "Сатанинські вірші" богохульством, тому роками погрожували Рудші вбивством. За фізичне знищення письменника було призначено нагороду в $3 млн. Перекладачам роману також погрожували, а книгарню, в якій мали продавати "Сатанинські вірші", підірвали.
Погрози змусили Рушді переховуватися відповідно до програми захисту британського уряду, яка включала цілодобову озброєну охорону. Рушді з'явився після 9 років усамітнення та відновив публічні виступи, зберігаючи свою відверту критику релігійного екстремізму в цілому.
В Україні переклад "Сатанинських віршів" вийшов друком у 2016 році у "Видавництві Жупанського".
- У п'ятницю, 12 серпня, у Нью-Йорку на письменника Салмана Рушді скоїли напад. Невідомий підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати лекцію.
- Відомий британський письменник Салман Рушді вижив після нападу, але перебуває у важкому стані.
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