Джонні Депп може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря", - Daily Mail

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на джерело.

Через звинувачення в насильстві Депп був виключений з проектів франшизи Disney. Джерело заявило, що компанія зацікавлена в налагодженні відносин з актором.

"Вони зв'язалися з актором до судового розгляду у справі про дифамацію проти Ембер Херд і запитали, чи зацікавлений він у поверненні в ще один або два піратських фільми. Повідомляється, що угода полягає в тому, щоб Джонні Депп виконав роль Джека Горобця в "Пірати Карибського моря 6" і знявся в додатковому серіалі Disney Plus про молодість капітана "Чорної перлини", - стверджує джерело.

Читайте також: Джонні Депп виграв суд проти Ембер Хьорд. Подробиці

Зараз йдеться про угоду на $300 млн.

Джерело повідомило, що Disney працює над угодою на $301 млн, щоб переконати Деппа повернутися, а також, як повідомляється, зробить переказ до благодійної організації за вибором актора як жест доброї волі.