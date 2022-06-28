Джонні Депп може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря", - Daily Mail
Актор Джонні Депп, якого виправдали у справі про наклеп ексдружини Ембер Херд, може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря"
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на джерело.
Через звинувачення в насильстві Депп був виключений з проектів франшизи Disney. Джерело заявило, що компанія зацікавлена в налагодженні відносин з актором.
"Вони зв'язалися з актором до судового розгляду у справі про дифамацію проти Ембер Херд і запитали, чи зацікавлений він у поверненні в ще один або два піратських фільми. Повідомляється, що угода полягає в тому, щоб Джонні Депп виконав роль Джека Горобця в "Пірати Карибського моря 6" і знявся в додатковому серіалі Disney Plus про молодість капітана "Чорної перлини", - стверджує джерело.
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Зараз йдеться про угоду на $300 млн.
Джерело повідомило, що Disney працює над угодою на $301 млн, щоб переконати Деппа повернутися, а також, як повідомляється, зробить переказ до благодійної організації за вибором актора як жест доброї волі.
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