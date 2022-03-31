Про це Джонсон заявив на слуханнях у британському парламенті.

"Я вважаю, що ми повинні посилювати санкції з постійною програмою, поки останній з його (Путіна. - Ред.) військових не буде виведений з України", - сказав він.

Джонсон також сказав, що його уряд розглядає можливість прискорити військову допомогу Україні.

Вона може включати надання бронетранспортерів, щоб допомогти українським силам вирватися з обложеного міста Маріуполь.

Після переговорів між Україною та Росією у Туреччині стало відомо, що Велика Британія, Франція та Сполучені Штати можуть стати гарантами безпеки України в обмін на вихід Росії. Джонсон у цьому контексті виключив надання Україні еквіваленту п’ятої статті НАТО, яка фіксує, що напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх.

Натомість на думку британського прем'єра, Україна могла б отримати користь від іншої концепції безпеки, "заснованої на ідеї стримування шляхом заперечення". Україна була б озброєна настільки сильно (західною допомогою), щоб "голки її дикобраза затверділи настільки, щоб стати для Путіна назавжди неперетравним".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не вірить у жодні красиві словесні конструкції: ні про мирні домовленості, ні про відведення військ.

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