Ми не віримо у жодні красиві словесні конструкції: ні про мирні домовленості, ні про відведення військ, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV.

"Зараз переломний момент, коли треба говорити лише про найважливіше. Переговори продовжуються, але поки це лише слова – без конкретики. Є й інші слова, про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Та ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання. Наслідки роботи наших захисників", - заявив президент.

Та бачимо, що в цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі і ми до цього ми готові.

"Ми нікому не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо і будемо боротись за кожен метр нашої землі за кожну нашу людину. У такій ситуації, у якій перебуває наша держава не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство і наш політикум звикли у мирний час. Якщо хтось робить вигляд, що може повчати наші ЗСУ, як воювати і як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – відправитись на поле бою", - додав Володимир Зеленський.

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