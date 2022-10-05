Джошуа дізнався дату повернення на ринг після поразки від Усика

Про це промоутер британця Едді Хірн заявив у інтерв'ю iFL TV.

За його словами, після того, як зірвався поєдинок з британцем Тайсоном Ф'юрі, який хотів битися 3 грудня, Ентоні Джошуа зустрінеться з іншим суперником.

"Ми думаємо над датою та місцем проведення наступного бою. 17 грудня – це дата, яка нам подобається. Ей Джей хоче бою. Він наполегливо тренується. 3 грудня ніколи не було ідеальною датою. Я казав це мільйон разів. Ми хотіли 17 грудня. Дайте йому трохи більше часу. Він все ще відновлюється після поразки у 12-раундовому поєдинку проти найкращого бійця світу", - сказав Хірн.

Ентоні Джошуа втратив титул WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у жовтні 2021 року в поєдинку з Олександром Усиком. У серпні 2022 року британець програв українцю й у реванші.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

4 жовтня Едді Хірн заявив, що Тайсон Ф'юрі зірвав поєдинок з Ентоні Джошуа.

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