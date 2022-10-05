Джошуа дізнався дату повернення на ринг після поразки від Усика
Британський боксер Ентоні Джошуа, який двічі поспіль програв українцю Олександру Усику, планує провести наступний бій 17 грудня 2022 року
Про це промоутер британця Едді Хірн заявив у інтерв'ю iFL TV.
За його словами, після того, як зірвався поєдинок з британцем Тайсоном Ф'юрі, який хотів битися 3 грудня, Ентоні Джошуа зустрінеться з іншим суперником.
"Ми думаємо над датою та місцем проведення наступного бою. 17 грудня – це дата, яка нам подобається. Ей Джей хоче бою. Він наполегливо тренується. 3 грудня ніколи не було ідеальною датою. Я казав це мільйон разів. Ми хотіли 17 грудня. Дайте йому трохи більше часу. Він все ще відновлюється після поразки у 12-раундовому поєдинку проти найкращого бійця світу", - сказав Хірн.
Ентоні Джошуа втратив титул WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у жовтні 2021 року в поєдинку з Олександром Усиком. У серпні 2022 року британець програв українцю й у реванші.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 4 жовтня Едді Хірн заявив, що Тайсон Ф'юрі зірвав поєдинок з Ентоні Джошуа.
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