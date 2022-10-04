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Промоутер звинуватив Ф'юрі у зриві бою з Джошуа

4 жовтня, 2022 вiвторок
14:28
Спорт Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа (праворуч)

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що Тайсон Ф'юрі зірвав поєдинок британських боксерів

Про це повідомляє Sky Sports

За його словами, Ф'юрі постійно висував нові умови проведення поєдинку та врешті заявив, що бій не відбудеться. 

"Вони ультимативно представили нам умови та дату, які, як вони думали, ми не приймемо. Але ми з усім погодились. Ми були готові підписати контракт. Якби вони підписали угоду 3 жовтня, бій відбувся б. Нас просили погодити угоду до понеділка, потім просили зробити це до середи. У середу ми отримали чергові коментарі, після чого нам сказали, що бою не буде", - сказав Хірн.

Він додав, що Джошуа й надалі відкритий до переговорів, однак відмовляється грати в гру, яку йому запропонував Ф'юрі. 

"Ми, як і раніше, відкриті до переговорів, але ми не гратимемо в гру з хлопцем, який спочатку виходить і каже, що бою не буде, а потім звинувачує Джошуа, що він не хоче підписувати контракт. Бийся з кимось іншим, якщо ти так хочеш, а ми робитимемо по-своєму, і подивимося, що буде далі", - розповів Хірн. 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Ентоні Джошуа втратив титул WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у жовтні 2021 року в поєдинку з Олександром Усиком. У серпні 2022 року британець програв українцю й у реванші. 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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