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Джошуа нарешті обрав суперника та дату повернення на ринг після поразки від Усика

4 лютого, 2023 субота
12:51
Спорт Ентоні Джошуа

Британський боксер Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок 1 квітня проти американця Джермейна Франкліна

Про це повідомляє Sky Sports

За інформацією видання, бій Джошуа - Франклін відбудеться 1 квітня на O2 Arena в Лондоні. Очікується, що офіційно про поєдинок буде оголошено наступного тижня, коли британський та американський важковаговики вперше зустрінуться віч-на-віч на пресконференції. 

Джермейн Франклін минулого разу виходив на ринг 26 листопада 2022 року та зазнав від британця Ділліана Вайта першої в кар'єрі поразки. 

Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (міжнародної боксерської федерації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). У серпні 2022 року Джошуа програв Усику в реванші. 

Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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