Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, бій Джошуа - Франклін відбудеться 1 квітня на O2 Arena в Лондоні. Очікується, що офіційно про поєдинок буде оголошено наступного тижня, коли британський та американський важковаговики вперше зустрінуться віч-на-віч на пресконференції.

Джермейн Франклін минулого разу виходив на ринг 26 листопада 2022 року та зазнав від британця Ділліана Вайта першої в кар'єрі поразки.

Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (міжнародної боксерської федерації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). У серпні 2022 року Джошуа програв Усику в реванші.