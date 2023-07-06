Джошуа оголосив про реванш з принциповим суперником

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing у Instagram.

Джошуа зустрінеться з Вайтом 12 серпня у Лондоні. Це буде друга зустріч британських важковаговиків на професійному рівні. У 2015 році Джошуа переміг принципового суперника нокаутом. Вайт завдав йому поразки на аматорському рингу.

Хто такий Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа є колишнім чемпіоном світу за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). У 2021 році титули в британця відібрав українець Олександр Усик, який у серпні минулого року переміг його й у реванші.

1 квітня 2023 року Ентоні Джошуа повернувся на ринг після двох поспіль поразок та переміг за очками американця Джермейна Франкліна.