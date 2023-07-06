Джошуа оголосив про реванш з принциповим суперником
Британський боксер Ентоні Джошуа 12 серпня зустрінеться зі співвітчизником Ділліаном Вайтом
Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing у Instagram.
Джошуа зустрінеться з Вайтом 12 серпня у Лондоні. Це буде друга зустріч британських важковаговиків на професійному рівні. У 2015 році Джошуа переміг принципового суперника нокаутом. Вайт завдав йому поразки на аматорському рингу.
Хто такий Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа є колишнім чемпіоном світу за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). У 2021 році титули в британця відібрав українець Олександр Усик, який у серпні минулого року переміг його й у реванші.
1 квітня 2023 року Ентоні Джошуа повернувся на ринг після двох поспіль поразок та переміг за очками американця Джермейна Франкліна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе