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Джошуа та Вайлдер вийдуть на ринг 23 грудня в Саудівській Аравії

15 листопада, 2023 середа
06:56
Спорт Ентоні Джошуа

23 грудня в Ер-Ріяді британець Ентоні Джошуа зустрінеться зі шведом Отто Валліном, а американець Деонтей Вайлдер проведе бій з новозеландцем Джозефом Паркером

Про це повідомляє інсайдер ESPN Майкл Коппінджер у twitter

За його інформацією, 23 грудня в Ер-Ріяді відбудеться велике боксерське шоу за участю трьох ексчемпіонів світу в надважкій вазі - Джошуа, Вайлдера та Паркера. очікується, що офіційно про нього оголосять 15 листопада у Лондоні. 

Організатори влаштували вечір після того, як було перенесено поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі, які в цю дату мали вийти на ринг у Саудівській Аравії.  

Джошуа є колишнім володарем титулів WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які у нього у 2021 році відібрав Олександр Усик. 

Вайлдер утримував пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2015 - 2020 роках та програв його Ф'юрі.  

Джозеф Паркер був чемпіоном WBO у 2016 - 2018 роках, доки не поступився Джошуа.   

Єдиної поразки Валліну завдав Ф'юрі. 

Бій Усик - Ф'юрі 

Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії, проте бій було перенесено на лютий 2024 року.  

Тайсон Ф'юрі перед поєдинком проти Френсіса Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC, що його слова були вирвані з контексту. 

Проте після складного бою із Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Він побував у нокдауні та переміг бійця змішаних єдиноборств з Франції роздільним рішенням суддів. 

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF.

Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Деонтей Вайлдер
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