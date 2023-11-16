Джошуа та Вайлдер зустрілися у Лондоні та влаштували дуелі поглядів
Британець Ентоні Джошуа та американець Деонтей Вайлдер зустрілися у Лондоні перед спільною участю у боксерському шоу в Саудівській Аравії
Відео виклав інсайдер Майкл Бенсон у twitter.
Джошуа та Вайлдер зустрілися та потиснули руки під час пресконференції, на якій було оголошено про їх бої у рамках великого боксерського шоу в Ер-Ріяді, яке відбудеться 23 грудня.
Британець в цей день зустрінеться зі шведом Отто Валліном, а американець битиметься проти новозеландця Джозефа Паркера. Ексчемпіони світу провели із суперниками перші дуелі поглядів.
Очікується, що у разі перемог у боях Джошуа та Вайлдер проведуть у 2024 році два поєдинки між собою.
Організатори влаштували вечір боксу 23 грудня після того, як було перенесено поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі, які в цю дату мали вийти на ринг у Саудівській Аравії.
Джошуа є колишнім володарем титулів WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які у нього у 2021 році відібрав Олександр Усик.
Вайлдер утримував пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2015 - 2020 роках та програв його Ф'юрі.
Джозеф Паркер був чемпіоном WBO у 2016 - 2018 роках, доки не поступився Джошуа.
Єдиної поразки Валліну завдав Ф'юрі.
Бій Усик - Ф'юрі
Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії, проте бій було перенесено на лютий 2024 року.
Тайсон Ф'юрі перед поєдинком проти Френсіса Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC, що його слова були вирвані з контексту.
Проте після складного бою із Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Він побував у нокдауні та переміг бійця змішаних єдиноборств з Франції роздільним рішенням суддів.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF.
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