Джошуа та Вайлдер зустрілися у Лондоні та влаштували дуелі поглядів

Відео виклав інсайдер Майкл Бенсон у twitter.

Джошуа та Вайлдер зустрілися та потиснули руки під час пресконференції, на якій було оголошено про їх бої у рамках великого боксерського шоу в Ер-Ріяді, яке відбудеться 23 грудня.

Британець в цей день зустрінеться зі шведом Отто Валліном, а американець битиметься проти новозеландця Джозефа Паркера. Ексчемпіони світу провели із суперниками перші дуелі поглядів.

Очікується, що у разі перемог у боях Джошуа та Вайлдер проведуть у 2024 році два поєдинки між собою.

‼️ Anthony Joshua and Deontay Wilder bump fists and shake hands at the press conference ahead of their fights on Dec 23rd…



[???? @Queensberry] pic.twitter.com/aZzDkGl6IZ — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 15, 2023

Організатори влаштували вечір боксу 23 грудня після того, як було перенесено поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі, які в цю дату мали вийти на ринг у Саудівській Аравії.

Джошуа є колишнім володарем титулів WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які у нього у 2021 році відібрав Олександр Усик.

‼️ Anthony Joshua and Otto Wallin exchanging words in their first face-off ahead of Dec 23rd…



[???? @Queensberry] pic.twitter.com/kWanu8AnCZ — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 15, 2023

Вайлдер утримував пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2015 - 2020 роках та програв його Ф'юрі.

Джозеф Паркер був чемпіоном WBO у 2016 - 2018 роках, доки не поступився Джошуа.

Єдиної поразки Валліну завдав Ф'юрі.

‼️ Deontay Wilder vs Joseph Parker first face-off ahead of Dec 23rd…



[???? @Queensberry] pic.twitter.com/dKicQkmFca — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 15, 2023

Бій Усик - Ф'юрі

Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії, проте бій було перенесено на лютий 2024 року.

Тайсон Ф'юрі перед поєдинком проти Френсіса Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC, що його слова були вирвані з контексту.

Проте після складного бою із Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Він побував у нокдауні та переміг бійця змішаних єдиноборств з Франції роздільним рішенням суддів.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF.