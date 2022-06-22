Джошуа: Велика повага Усику, братам Кличкам, всім в Україні

Про це повідомляє Boxing Scene.

"Велика повага Усику, братам Кличкам, всім в Україні. Я знаю, що це важко, але важкі часи не тривають довго. Підніміть голову. Світ усе бачить, світ вас підтримує. Ми завжди підтримуємо тих, хто переживає важкі часи, ми завжди з ними – особливо з українським народом зараз", – сказав Джошуа.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа.

Повторний бій Усик - Джошуа пройде 20 серпня у Саудівській Аравії.

21 червня британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш у Олександра Усика.

21 червня Усик та Джошуа провели першу дуель поглядів перед другим поєдинком.

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