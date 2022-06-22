Джошуа: Велика повага Усику, братам Кличкам, всім в Україні
Британський боксер Ентоні Джошуа висловився, що підтримує український народ у війні з РФ
Про це повідомляє Boxing Scene.
"Велика повага Усику, братам Кличкам, всім в Україні. Я знаю, що це важко, але важкі часи не тривають довго. Підніміть голову. Світ усе бачить, світ вас підтримує. Ми завжди підтримуємо тих, хто переживає важкі часи, ми завжди з ними – особливо з українським народом зараз", – сказав Джошуа.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа.
Повторний бій Усик - Джошуа пройде 20 серпня у Саудівській Аравії.
- 21 червня британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш у Олександра Усика.
- 21 червня Усик та Джошуа провели першу дуель поглядів перед другим поєдинком.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе