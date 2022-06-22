Відео оприлюднила промоутерська компанія Matchroom Boxing у twitter.

У Джидді (Саудівська Аравія) боксери влаштували дуель поглядів під час пресконференції, присвяченої бою, який відбудеться у цьому місті 20 серпня.

Усик виявився витривалішим за Джошуа, який першим відвів погляд.

Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у британця.

17 червня стало відомо, що другий бій між Усиком та Джошуа відбудеться 20 серпня.

21 червня британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш у Олександра Усика.

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