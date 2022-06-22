Усик переміг Джошуа на першій дуелі поглядів перед реваншем
Український боксер Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа провели першу дуель поглядів перед другим поєдинком
Відео оприлюднила промоутерська компанія Matchroom Boxing у twitter.
У Джидді (Саудівська Аравія) боксери влаштували дуель поглядів під час пресконференції, присвяченої бою, який відбудеться у цьому місті 20 серпня.
Усик виявився витривалішим за Джошуа, який першим відвів погляд.
Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у британця.
- 17 червня стало відомо, що другий бій між Усиком та Джошуа відбудеться 20 серпня.
- 21 червня британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш у Олександра Усика.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе